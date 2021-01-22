Galatasaray transferde eski gözdesi Zaza'ya teklif götürdü!

Süper Lig'de son olarak sahasında ağırladığı Denizlispor'u 6-1 yenen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.
Süper Lig'de son olarak sahasında ağırladığı Denizlispor'u 6-1 yenen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.
Sarı-kırmızılı takım, beklentilerin altında kalan golcüleri Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'nin alternatifini buldu.
Cimbom, bu iki ismin yerine İtalya'nın Torino takımında top koşturan Simone Zaza'yı gündemine aldı.
Çok gizli yürütülen transfer görüşmelerinde son iki günde önemli aşama kaydedildi.
İngiliz kulübü West Bromwich'in gündemindeki Diagne için 1 milyon euro kiralama bedeli talep eden Cimbom, Senegalli golcünün yerine Torino'dan Zaza'yı kiralayacak.
Geçmişte Valencia, Juventus, West Ham, Sassuolo ve Sampdoria formaları giyen 29 yaşındaki İtalyan golcü için Torino'ya 1 milyon euro'luk teklif sunuldu.