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transferde eski gözdesi 'ya teklif götürdü!

Son dakika transfer haberleri... 'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, transferde gaza bastı. Bu sezon golcüleri ve 'den yeteri kadar verim alamayan sarı-kırmızılılar, eski gözdesi Simone için harekete geçti. İşte yapılan teklif ve yaşanan son gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 07:20 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 09:17
Galatasaray transferde eski gözdesi Zaza'ya teklif götürdü!

'de son olarak sahasında ağırladığı Denizlispor'u 6-1 yenen , transfer çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray transferde eski gözdesi Zaza'ya teklif götürdü!

Sarı-kırmızılı takım, beklentilerin altında kalan golcüleri Radamel ve Mbaye 'nin alternatifini buldu.

Galatasaray transferde eski gözdesi Zaza'ya teklif götürdü!

Cimbom, bu iki ismin yerine İtalya'nın Torino takımında top koşturan Simone 'yı gündemine aldı.

Galatasaray transferde eski gözdesi Zaza'ya teklif götürdü!

Çok gizli yürütülen transfer görüşmelerinde son iki günde önemli aşama kaydedildi.

Galatasaray transferde eski gözdesi Zaza'ya teklif götürdü!

İngiliz kulübü West Bromwich'in gündemindeki için 1 milyon euro kiralama bedeli talep eden Cimbom, Senegalli golcünün yerine Torino'dan 'yı kiralayacak.

Galatasaray transferde eski gözdesi Zaza'ya teklif götürdü!

Geçmişte Valencia, Juventus, West Ham, Sassuolo ve Sampdoria formaları giyen 29 yaşındaki İtalyan golcü için Torino'ya 1 milyon euro'luk teklif sunuldu.

Galatasaray transferde eski gözdesi Zaza'ya teklif götürdü!

'den gelecek para için harcanacak.

Galatasaray transferde eski gözdesi Zaza'ya teklif götürdü!

Bu sezon Torino'da 11 resmi maçta forma giyen , 2 gol attı ve yeniden çıkış yapacağı bir takım arıyor.

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