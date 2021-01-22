Galatasaray transferde eski gözdesi Zaza'ya teklif götürdü!

Çok gizli yürütülen transfer görüşmelerinde son iki günde önemli aşama kaydedildi.

İngiliz kulübü West Bromwich'in gündemindeki Diagne için 1 milyon euro kiralama bedeli talep eden Cimbom, Senegalli golcünün yerine Torino'dan Zaza'yı kiralayacak.