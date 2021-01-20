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Galatasaray'ın diriliş maçı! Fatih Terim ilk 11 tercihini yaptı

Son maçında Beşiktaş’a yenilip zirve yolunda yara alan Galatasaray, mutlak 3 puanla tekrar yarışa tutunmak istiyor 6 eksiği bulanan sarı-kırmızılı takımda tek sevindirici gelişme ise Muslera... Eldivenler bugün Uruguaylı kaptanda

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 22:51 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Galatasaray'ın diriliş maçı! Fatih Terim ilk 11 tercihini yaptı

Galatasaray, 'in 20. haftasında bugün sahasında ile karşı karşıya gelecek. TT Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem yönetecek. Ligde geride kalan 19 haftanın birini bay geçen sarı- kırmızılılar, 18 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 33 puan topladı.

GALATASARAY - DENİZLİSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY: MUSLERA, LINNES, LUYINDAMA, MARCAO, SARACCHI, TAYLAN, ETEBO, EMRE KILINÇ, BELHANDA, ARDA, BABEL

DENİZLİSPOR: PANTILIMON, TIAGO LOPES, BERGDICH, FABIANO, M. YUMLU, SAGAL, RECEP NİYAZ, BAKALORZ, MURAWSKI, MESANOVIC, RODALLEGA.


Son maçında Beşiktaş'a 2-0 yenilerek yarışta yara alan Aslan, bugünkü mücadeleden mutlak zaferle ayrılıp yara sarmak amacında. Öte yandan Galatasaray'da 6 futbolcu çeşitli nedenlerle Denizlispor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan , , ve ile kırmızı kart cezalısı müsabakanın kadrosunda yer almayacak. Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren de maçta oynayamayacak.


İKİ OYUNCU SINIRDA
Aslan'da ve , kritik Denizlispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, bugün kart görmeleri durumunda 21. haftada oynanacak olan mücadelesinde forma giyemeyecekler.

Takımlar lig tarihinde 'da daha önce 20 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray'ın 14, Denizlispor'un 3 galibiyeti bulunurken, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarıkırmızılı takımın, evinde attığı 42 gole karşılık, misafir ekip ise 17 gol kaydetti.

Galatasaray, Süper Lig'de evinde bu sezon 9 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Cimbom 18 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü. Aslan iç sahada son olarak 'ni 6-0'lık skorla yenmişti.

ÇOK ATIP AZ YİYOR
Attığı 34 golle ligin en golcü 3. takımı durumundaki G.Saray, 16 golle ise ile birlikte en az gol yiyen ekip.

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