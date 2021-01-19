Flaş Falcao gelişmesi! Transfer görüşmeleri başladı

Galatasaray'da Radamel Falcao için müjdeli haber... İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Kolombiyalı futbolcu transfer görüşmelerinde bulunuyor.

Sarı kırmızılı kulübün uzun süredir yollarını ayırmak istediği Kolombiyalı golcünün şu sıralar Arjantin kulübü River Platee ile görüştüğü ifade edildi.

Öte yandan Falcao ve menajerinin River Plate sportif direktörü Francescoli ile bir dizi toplantı yaptığı ve orta yolda buluşmak istediği aktarıldı.

OCAK AYINDA İŞ BİTECEK

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Falcao transferinin ocak ayında tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.



