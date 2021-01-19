Haberler Galatasaray Flaş Falcao gelişmesi! Transfer görüşmeleri başladı

Flaş Falcao gelişmesi! görüşmeleri başladı

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar uzun süredir Kolombiyalı golcü ile yollarını ayırmak istersen, kendisine talip olduğu bilinen David Beckham'ın, son anda bu operasyondan vazgeçtiği ifade edilmişti. İspanyol basını, Falcao ile ilgili yazdığı haberde yıldız golcünün o kulüple görüşmelere başladığını yazdı! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 18:36
Flaş Falcao gelişmesi! Transfer görüşmeleri başladı

'da için müjdeli haber... İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Kolombiyalı futbolcu görüşmelerinde bulunuyor.

Sarı kırmızılı kulübün uzun süredir yollarını ayırmak istediği Kolombiyalı golcünün şu sıralar Arjantin kulübü River Platee ile görüştüğü ifade edildi.

Öte yandan Falcao ve menajerinin sportif direktörü Francescoli ile bir dizi toplantı yaptığı ve orta yolda buluşmak istediği aktarıldı.

OCAK AYINDA İŞ BİTECEK
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Falcao transferinin ocak ayında tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.

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