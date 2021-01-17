Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim Beşiktaş derbisi öncesi konuştu!

Son dakika: 'da derbisi öncesi konuştu!

'in 19. haftası - mücadelesine sahne olacak. Yılın ilk derbisinde 'ta karşı karşıya gelecek olan iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Tüm Türkiye'nin gözlerini çevirdiği müsabaka öncesi Galatasaray Teknik Direktörü önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 18:26 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 18:48
Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim Beşiktaş derbisi öncesi konuştu!
<p>Galatasaray'da Fatih Terim, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fatih Terim: Zemin olabilecek bu şartlar altında iyi gibi duruyor ama açıkçası sanki karların erimesiyle balçık olacak gibi bir durum var. O da bizim oyunu kontrol etmemizde, pas oyunu oynamamızda aleyhimize bir faktör.

"FUTBOLA TESİR EDECEKTİR"
"Öyle bir durum olursa, ısınmadan sonra aşağı yukarı göreceğiz ne olacağını. Ona göre oynayacağız mecburen. Yağar mı yağmaz mı bir şey söyleyemiyorum. Oynanması için bir sebep yok ama futbola tesir edecektir."

KADRO TERCİHİ HAKKINDA...
"'ın özellikle hızlı hücumlarını, geçiş hücumlarını iyi yaptığını düşünecek olursak 'nın daha çabuk olduğunu düşündüm ve tercih ettim. 'in hücumu daha iyi ama defansı daha iyi olan ve zinde olan Şener diye düşündük. , orta saha oyuncusu onun için gerçek bir orta saha mümkünse olmasını istedim. "

"Beşiktaş orta sahası iyi bir takım. Diğer oynamayan oyunculardan bir şey söylesem daha rahat olacaktır. 52 gündür yok . 15-30-40 öyle gidiyoruz. 45'ten sonra 'da eksik olduğunu gördük. İki Emreleri sonraki hamlelere bıraktım. orada mücadelesi yüksek olacaktır. Onun dışında , , , aynı zaten. Sol tarafta Emre gibi bir şansımız da kalmadı. Kadro tercihim bu. Her an hepsini herkesi tabii ki hamle olarak düşünebiliriz."

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