Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray'a Mohamed'den iyi haber!

Son dakika: 'a Mohamed'den iyi haber!

Son dakika transfer haberleri | 'de zirveye oynayan takımlardan 'da transfer çalışmaları devam ediyor. 'in golcü transferinde ilk sıraya yazdığı Mohamed konusunda flaş gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 18:46
Son dakika: Galatasaray'a Mohamed'den iyi haber!
Zamalek, Teknik Direktörü 'in de istediğini açıkladığı için Saint-Etienne ile anlaşamadıklarını açıkladı.

Zamalek kulübünün resmi yayın organı olan 'ye konuşan Khaled El-Ghandour, "Saint-Etienne ile yapılan görüşmeler anlaşma noktasından çok uzak. kulübü, 3.5 milyon euro'yu hemen ödeyeceğini söyledi. 1 yıl boyunca başka ödeme yapmayacaklarını ve paranın kalanını da 1 yıl sonra taksitlerle ödeyebileceklerini söylediler." açıklamasını yaptı.

Saint-Etienne'in, Zamalek'in istediği 5 milyon euro'yu ödemeyi kabul ettiğini ancak bu taksit planının Zamalek tarafından kabul edilmeyeceği bilgisi de verildi.

Haberin detayında 'den Galatasaray, 'den ve 'dan 'nun Mohamed için resmi teklif sunan kulüpler olduğunu ancak Zamalek'in tüm bu teklifleri reddediğinin de altı çizildi.

Zamalek kariyerinde 51 resmi maça çıkan 23 yaşındaki santrfor, 19 gol atıp 4 asist yaptı.
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