Aslan kükredi!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray, sahasında Ormanspor'u 89-87 mağlup etti. Karşılaşmaya etkili bir oyun ile başlayan Ormanspor, ilk periyottan 28-20 üstünlükle ayrıldı. Konuk ekip, ilk periyottaki üstün oyununu ikinci çeyrekte de devam ettirerek farkı arttırdı. Ormanspor, soyunma odasına 55-39 önde girdi.



SON ANLAR NEFES KESTİ

Üçüncü periyotta hücumda daha etkili bir oyun sergileyen Galatasaray, bulduğu sayılarla farkı azalttı. Konuk ekip, farkı 9 sayıda tutarak maçın son periyoduna 73-64 önde girdi. Karşılaşmanın son periyoduna etkili başlayan Galatasaray, üst üste bulduğu sayılarla farkı kapattı. Büyük çekişme içinde geçen mücadeleyi 89-87 kazandı.