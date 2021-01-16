Galatasaray'a Mostafa Mohamed müjdesi!

MOSTAFA MOHAMED KİMDİR?

1997 doğumlu Mısırlı futbolcu, Zamalek alt yapısından yetişti. Daha sonra El Dakhlia, Tanta SC ve Gaish takımlarına kiralanan santrfor, bu sezon ligin ilk iki maçında oynadı ve iki gol attı. Ancak son dört karşılaşmada kadroya dahil edilmedi. Zamalek ile 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan futbolcu, Mısır A Milli Takımı'nda da 4 kez görev aldı ancak burada gol atma başarısını gösteremedi.