Galatasaray'a Mostafa Mohamed müjdesi!

Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Fatih Terim'in takımında görmek istediği Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed hakkında önemli açıklamalar yapıldı.
Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Fatih Terim'in takımında görmek istediği Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed hakkında önemli açıklamalar yapıldı.
Galatasaray'ın transfer listesinde ilk sıralarda yer alan golcü futbolcu Mostafa Mohamed, Fatih Terim'in yeni gözdesi Mostafa Mohamed'i anlattı.
Mostafa hakkında detaylar paylaşan Mısırlı gazeteci, oyuncunun en önemli özelliklerinin güçlü fiziği, hava hakimiyeti ve ceza sahası içerisinde rakiplerine karşı olan üstünlüğü olarak belirtti.
FRANSIZ EKİBİ DEVREDEYDİ
Galatasaray'ın transfer listesinde olan Mostafa Mohamed için Fransız ekibi Saint Etienne'de devredeydi.
ZAMALEK'TEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Sarı-kırmızılıların istediği Zamalek'ten Mostafa Mohamed için en büyük engel, Saint Etienne idi.
Zamalek yaptığı resmi açıklamada, Mostafa Mohamed'in transferi konusunda Saint-Etienne ile görüşmelerin etik dışı olaylar sonucu durdurulduğunu açıkladı.
MOSTAFA MOHAMED KİMDİR?
1997 doğumlu Mısırlı futbolcu, Zamalek alt yapısından yetişti. Daha sonra El Dakhlia, Tanta SC ve Gaish takımlarına kiralanan santrfor, bu sezon ligin ilk iki maçında oynadı ve iki gol attı. Ancak son dört karşılaşmada kadroya dahil edilmedi. Zamalek ile 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan futbolcu, Mısır A Milli Takımı'nda da 4 kez görev aldı ancak burada gol atma başarısını gösteremedi.