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'a Mostafa Mohamed müjdesi!

Teknik Direktörü , yaptığı açıklamada 'te forma giyen Mostafa Mohamed'i transfer etmek istediklerini açıklamıştı. ekibi 'in de devrede olduğu yıldız futbolcu için kulübünden resmi açıklama geldi. İşte Mostafa Mohamed ile ilgili son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 10:27
Galatasaray'a Mostafa Mohamed müjdesi!

'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 'in takımında görmek istediği Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed hakkında önemli açıklamalar yapıldı.

Galatasaray'a Mostafa Mohamed müjdesi!

'ın transfer listesinde ilk sıralarda yer alan golcü futbolcu Mostafa Mohamed, 'in yeni gözdesi Mostafa Mohamed'i anlattı.

Galatasaray'a Mostafa Mohamed müjdesi!

Mostafa hakkında detaylar paylaşan Mısırlı gazeteci, oyuncunun en önemli özelliklerinin güçlü fiziği, hava hakimiyeti ve ceza sahası içerisinde rakiplerine karşı olan üstünlüğü olarak belirtti.

Galatasaray'a Mostafa Mohamed müjdesi!

FRANSIZ EKİBİ DEVREDEYDİ

'ın transfer listesinde olan Mostafa Mohamed için ekibi 'de devredeydi.

Galatasaray'a Mostafa Mohamed müjdesi!

ZAMALEK'TEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-kırmızılıların istediği 'ten Mostafa Mohamed için en büyük engel, idi.

Galatasaray'a Mostafa Mohamed müjdesi!

yaptığı resmi açıklamada, Mostafa Mohamed'in transferi konusunda Saint-Etienne ile görüşmelerin etik dışı olaylar sonucu durdurulduğunu açıkladı.

Galatasaray'a Mostafa Mohamed müjdesi!

MOSTAFA MOHAMED KİMDİR?

1997 doğumlu Mısırlı futbolcu, alt yapısından yetişti. Daha sonra El Dakhlia, Tanta SC ve Gaish takımlarına kiralanan santrfor, bu sezon ligin ilk iki maçında oynadı ve iki gol attı. Ancak son dört karşılaşmada kadroya dahil edilmedi. Zamalek ile 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan futbolcu, Mısır A Milli Takımı'nda da 4 kez görev aldı ancak burada gol atma başarısını gösteremedi.

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