Haberler Galatasaray Galatasaray'da 2 yeni hedef! Onyekuru ve Visca derken...

'da 2 yeni hedef! ve derken...

bir kanada Henry 'yu diğer kanada Edin 'yı isterken artan fiyatlar 'ın geri adım atmasına neden oldu. Bu nedenle sarı-kırmızılıların Ahmed ve yi gündemine aldığı belirtildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 21:35 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 06:50
Galatasaray'da 2 yeni hedef! Onyekuru ve Visca derken...

ve için için 15 milyon euro'nun üzerine çıkan bonservis bedeli ve 5 milyon euro'yu bulan yıllık ücret ödemelerinin şu ortamda söz konusu olmadığı ifade edildi.

Buna karşılık Ahmed 'nın bonservisinin elinde olması ve 'nın yi 6 aylığına kiralamaya sıcak bakması iki futbolcunun öne çıkmasını sağladı. Trezeguet ve Musa için kulübün kasasından çıkacak rakamın 6 ay için 2 milyon euro civarında olduğu belirtildi. Terim'in de iki oyuncuya çok da uzak olmadığı belirtildi.



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