Yerlilere emanet

Galatasaray, karşılaşmaya 7 Türk oyuncu ile başladı. Sarı- kırmızılı ekibin ilk 11'inde Okan Kocuk, Şener, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan ve Arda Turan görev yaptı. Yedeklerde ise Türk oyuncular Fatih Öztürk, Emin Bayram, Kerem Aktürkoğlu ve Ali Yavuz Kol, teknik direktör Fatih Terim'den görev bekledi. Galatasaray'da 4'ü ilk 11'de, 6'sı ise yedekte olmak üzere 10 yabancı oyuncu 21 kişilik müsabaka listesine yazdırıldı. Terim ikinci yarı 5 değişiklik yaparken 2 yerli çıkartırken 3 yabancı çıkardı. Taylan, Belhanda ve Diagne kenara gelirken Luyindama, Ozornwafor, Babel, Kerem ve Sekidika oyuna dahil olan isimler oldu. Goller 4 yabancı bir yerliden geldi. 4 golün servisini ise yerli oyuncular yaptı.