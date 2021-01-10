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Yerlilere emanet

Son dönemde yabancı ağırlıklı kadrolarla mücadele eden sarı kırmızılı ekibin ilk 11’inde dün akşam 7 Türk oyuncu yer aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 00:22 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 06:50
Yerlilere emanet
Galatasaray, karşılaşmaya 7 Türk oyuncu ile başladı. Sarı- kırmızılı ekibin ilk 11'inde , , , , , ve görev yaptı. Yedeklerde ise Türk oyuncular , , Aktürkoğlu ve , teknik direktör 'den görev bekledi. Galatasaray'da 4'ü ilk 11'de, 6'sı ise yedekte olmak üzere 10 yabancı oyuncu 21 kişilik müsabaka listesine yazdırıldı. Terim ikinci yarı 5 değişiklik yaparken 2 yerli çıkartırken 3 yabancı çıkardı. Taylan, ve kenara gelirken Luyindama, Ozornwafor, Babel, Kerem ve Sekidika oyuna dahil olan isimler oldu. Goller 4 yabancı bir yerliden geldi. 4 golün servisini ise yerli oyuncular yaptı.
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