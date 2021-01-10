Geçen sezon devam ederken Çaykur Rizespor +1 yıllık opsiyonu kullanarak Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini uzatmıştı. Galatasaray'a gitmek isteyen Oğulcan ise bunu kabul etmemiş ve lig devam ederken sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Avukatına vekaletname veren ve Rizespor'un uzatttığı sözleşmenin hükümsüzlüğüyle ilgili dava açan 24 yaşındaki hücum oyuncusunu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu haklı bulmuştu.

Temmuz ayında serbest kalıp Galatasaray'a imza atan Oğulcan Çağlayan'ı Rizespor mahkemeye vermişti.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun (UÇK) kararına göre Galatasaray Kulübü, Rize ekibine tazminat ödeyecek. Bu tazminatın miktarı, Çaykur Rizespor'un Oğulcan Çağlayan'ı Kayseri Erciyes'ten kadrosuna kattığı bonservis bedeli olan 1 milyon 200 bin Euro olacak ve bu para Rize ekibine ödenecek.