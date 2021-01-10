Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan şoku! 6 maç ceza...

Son dakika: 'da şoku! 6 maç ceza...

Son dakika haberi: 'ın bu sezon ile birlikte parlayan yıldızlarından olan , golleri ve performansıyla ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmıştı. Ancak genç oyuncu için sarı-kırmızılılara mahkemeden kötü haber geldi. (UÇK), Oğulcan Çağlayan'ı hatalı sözleşme feshi nedeniyle 6 maçlık cezaya çarptırdı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 20:10
Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan şoku! 6 maç ceza...

Geçen sezon devam ederken +1 yıllık opsiyonu kullanarak 'ın sözleşmesini uzatmıştı. 'a gitmek isteyen Oğulcan ise bunu kabul etmemiş ve lig devam ederken sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan şoku! 6 maç ceza...

Avukatına vekaletname veren ve 'un uzatttığı sözleşmenin hükümsüzlüğüyle ilgili dava açan 24 yaşındaki hücum oyuncusunu haklı bulmuştu.

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan şoku! 6 maç ceza...

Temmuz ayında serbest kalıp 'a imza atan mahkemeye vermişti.

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan şoku! 6 maç ceza...

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun (UÇK) kararına göre Galatasaray Kulübü, Rize ekibine tazminat ödeyecek. Bu tazminatın miktarı, Çaykur Rizespor'un Oğulcan Çağlayan'ı Kayseri Erciyes'ten kadrosuna kattığı bonservis bedeli olan 1 milyon 200 bin Euro olacak ve bu para Rize ekibine ödenecek.

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan şoku! 6 maç ceza...

Ayrıca Oğulcan Çağlayan hatalı fesih nedeniyle 6 resmi müsabakadan men cezasına çarptırıldı. Bu kararın 2 kulüp ve futbolcunun temsilcisine gönderildiği öğrenilirken, Galatasaray Kulübü'nün resmi tebligatın kulübe ulaşması sonrasında bu karara itiraz edeceği ve kararı Tahkim Kurulu'na taşıyacağı belirtildi.

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