Galatasaray'dan flaş Marcao ve Luyindama kararı!

Orta saha ve kanat arayan sarı-kırmızılı kulüp, Omar 'ın kazası sonrasında listeye sağ beki de eklerken, Falcao 'nun sakatlığı forvet transferini kaçınılmaz hale getirdi.

Yazın Etebo dışında tüm transferlerini serbest oyunculardan yapan Galatasaray , devre arası takviyesine bütçe oluşturmak için oyuncu satmak zorunda.

HEDEF 20 MİLYON EURO İngilizler Luyindama'yı, İtalyanlar Marcao 'yu uzun süredir takip ediyor. Teknik heyetin raporunu dikkate alan yönetim, bu iki stoperden Luyindama'ya gelecek teklifleri değerlendiremeye alacak.

Sezon başında Marcao'ya Roma'dan gelen 13 milyon Euro'luk teklife 'Hayır' diyen Galatasaray, Brezilyalı stoperi için yine tok satıcıyı oynayacak.