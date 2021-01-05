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'dan flaş ve Luyindama kararı!

Son dakika transfer haberleri | Ara transfer dönemi resmen başlarken, 'nun açıkladığı harcama limitleri doğrultusunda eli en rahat kulüp ... Ancak sarı-kırmızılılar, ile yaptığı Finansal Fair-Play anlaşması nedeniyle transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda. , bu doğrultuda birçok talibi olan ve Luyindama ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 00:12
Galatasaray'dan flaş Marcao ve Luyindama kararı!

FFP yüzünden oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamayan , devre arasında en az 4 takviye yapmayı düşünüyor.

Galatasaray'dan flaş Marcao ve Luyindama kararı!

ve kanat arayan sarı-kırmızılı kulüp, 'ın kazası sonrasında listeye sağ beki de eklerken, 'nun sakatlığı forvet transferini kaçınılmaz hale getirdi.

Galatasaray'dan flaş Marcao ve Luyindama kararı!

Yazın dışında tüm transferlerini serbest oyunculardan yapan , devre arası takviyesine bütçe oluşturmak için oyuncu satmak zorunda.

Galatasaray'dan flaş Marcao ve Luyindama kararı!

HEDEF 20 MİLYON EURO

İngilizler Luyindama'yı, İtalyanlar 'yu uzun süredir takip ediyor. Teknik heyetin raporunu dikkate alan yönetim, bu iki stoperden Luyindama'ya gelecek teklifleri değerlendiremeye alacak.

Galatasaray'dan flaş Marcao ve Luyindama kararı!

Sezon başında 'ya 'dan gelen 13 milyon Euro'luk teklife 'Hayır' diyen , Brezilyalı stoperi için yine tok satıcıyı oynayacak.

Galatasaray'dan flaş Marcao ve Luyindama kararı!

Takımda kalması ve sözleşmesinin uzatılması planlanan hakkında "Sezon sonunda 20 milyon Euro'yu görür" görüşü hakim. ()

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