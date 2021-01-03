Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray'da 1 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

Son dakika: 'da 1 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

Son dakika haberi: , altyapıda forma giyen bir futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. İsmi açıklanmayan futbolcunun tedavi ve karantina sürecinin başladığı belirtildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 16:54 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 17:06
Son dakika: Galatasaray'da 1 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

, altyapıda forma giyen bir futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. İsmi açıklanmayan futbolcunun tedavi ve karantina sürecinin başladığı belirtildi.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz ve 'ın katkılarıyla bugün yapılan kapsamlı testleri sonuçlanmış ve sadece bir altyapı oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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