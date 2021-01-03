Son dakika: Galatasaray'da 1 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

Galatasaray Kulübü, altyapıda forma giyen bir futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. İsmi açıklanmayan futbolcunun tedavi ve karantina sürecinin başladığı belirtildi.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bugün yapılan kapsamlı Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve sadece bir altyapı oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.