Son dakika: Galatasaray transferde gaza bastı! İşte listedeki isimler

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için birçok isimle transfer temasına geçti.

İşte Aslan'ın transfer gündemindeki futbolcular:

YAREMCHUK

Falcao ve Diagne'den memnun olmayan Galatasaray, Belçika'da Gent formasıyla dikkat çeken Ukraynalı golcüyle görüşmelere başladı. Cimbom'un bu transferde Roma ve Sporting Lizbon gibi dev rakipleri var...



AHMED MUSA

Sarı-kırmızılılar hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen ve bonservisi elinde olan Nijeryalı yıldızla ciddi şekilde ilgileniyor. Tecrübeli futbolcunun Galatasaray veya Rus ekibi CSKA Moskova'dan birini tercih edeceği belirtiliyor.



AYTAÇ KARA

Beklentilerin uzağında kalan Etebo ile ocak ayında yolları ayırmayı planlayan Aslan, Nijeryalı futbolcunun yerini Aytaç Kara ile dolduracak. Cimbom'un, Kasımpaşa formasıyla Milli Takım'a kadar yükselen yıldız orta saha ile söz kestiği öğrenildi.



HENRY ONYEKURU

Galatasaray, Monaco'da beklentileri karşılayamayan ve teknik direktör Niko Kovac'ın gözünden düşen eski yıldızını kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Ancak Nijeryalı futbolcuya Fenerbahçe'nin de ilgisi var.



MICHAEL SERI

Cimbom geçen sezon orta sahada zaman zaman aksasa da genel olarak takıma olumlu katkıda bulunan eski yıldızına yeniden kanca attı. Fulham'ın kolaylık sağlaması halinde tecrübeli oyuncu sezon sonuna kadar kiralanacak.

SALİH UÇAN

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki futbolcu için girişimlere başladı. Bu transferde Aslan'ın rakibi Beşiktaş...