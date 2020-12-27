Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray transferde gaza bastı! İşte listedeki isimler

Son dakika: transferde gaza bastı! İşte listedeki isimler

Son dakika haberleri: 'de ilk yarının bitmesine kısa süre kala Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. Şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için birçok isimle temasa geçti. İşte Cimbom'un transfer gündemindeki futbolcular...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 12:36
Son dakika: Galatasaray transferde gaza bastı! İşte listedeki isimler

'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen , kadrosunu güçlendirmek için birçok isimle temasına geçti.

İşte Aslan'ın transfer gündemindeki futbolcular:

YAREMCHUK
Falcao ve Diagne'den memnun olmayan Galatasaray, 'da Gent formasıyla dikkat çeken Ukraynalı golcüyle görüşmelere başladı. Cimbom'un bu transferde Roma ve gibi dev rakipleri var...

AHMED MUSA
Sarı-kırmızılılar hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen ve bonservisi elinde olan Nijeryalı yıldızla ciddi şekilde ilgileniyor. Tecrübeli futbolcunun Galatasaray veya Rus ekibi CSKA 'dan birini tercih edeceği belirtiliyor.

AYTAÇ KARA
Beklentilerin uzağında kalan Etebo ile ocak ayında yolları ayırmayı planlayan Aslan, Nijeryalı futbolcunun yerini ile dolduracak. Cimbom'un, formasıyla 'a kadar yükselen yıldız orta saha ile söz kestiği öğrenildi.

HENRY ONYEKURU
Galatasaray, Monaco'da beklentileri karşılayamayan ve teknik direktör Niko Kovac'ın gözünden düşen eski yıldızını kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Ancak Nijeryalı futbolcuya 'nin de ilgisi var.

MICHAEL SERI
Cimbom geçen sezon orta sahada zaman zaman aksasa da genel olarak takıma olumlu katkıda bulunan eski yıldızına yeniden kanca attı. Fulham'ın kolaylık sağlaması halinde tecrübeli oyuncu sezon sonuna kadar kiralanacak.

SALİH UÇAN
Galatasaray, Aytemiz ile sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki futbolcu için girişimlere başladı. Bu transferde Aslan'ın rakibi ...

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