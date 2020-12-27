Galatasaray'ın defansı geçilmiyor

Galatasaray'ın takım performansı savunma başarısına da yansıdı. Marcao ve Donk müthiş uyumuna Okan'ın başarılı kurtarışları da eklenince sarı-kırmızılı takım defansta duvar ördü. Aslan, bu sezon sadece 10 gol yiyerek Alanyaspor'dan sonra (9) en az gol yiyen 2. takım oldu. Zaferde büyük rol oynayan Okan, maç sonrası yaptığı açıklamada "Muslera gibi bir kaleciden sonra Galatasaray kalesini devralmak çok zor. Benim gördüm en iyi kalecilerden. Ben de görevimi yapmaya çalışıyorum. Çok iyi bir savunma var. Bu da çok önemli. Takım halinde çok iyi mücadele ettik" ifadelerini kullandı.