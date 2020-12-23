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Şampiyonluk olsun

Şahin: Hocamız 3 yıl önce “Nerede kalmıştık” demişti, ’yi yenmiştik. İnşallah yine şampiyon oluruz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 23:23 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Şampiyonluk olsun

'da 'in cezası nedeniyle sarı-kırmızılıları kulübeden yönetti. Levent hoca, önceki gün hayatını kaybeden Galatasaray taraftarı Ulaş Bayam'a galibiyeti armağan ettiklerini söyledi. Levent Şahin, "3 yıl önce başlayan bir serüven vardı. Hocamızın bir tweeti vardı, "Nerede kalmıştık" diye. Yine maçıydı. O maçı da kazanmıştık. O sezon şampiyonlukla bitmişti. İnşallah bu sezon da yine sonu şampiyonluk olur. Zor bir periyoda giriyoruz. 8 eksik vardı. Oyuna giren ve çıkan tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum" dedi.

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