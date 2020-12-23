Şampiyonluk olsun

Galatasaray'da Fatih Terim'in cezası nedeniyle sarı-kırmızılıları kulübeden Levent Şahin yönetti. Levent hoca, önceki gün hayatını kaybeden Galatasaray taraftarı Ulaş Bayam'a galibiyeti armağan ettiklerini söyledi. Levent Şahin, "3 yıl önce başlayan bir serüven vardı. Hocamızın bir tweeti vardı, "Nerede kalmıştık" diye. Yine Göztepe maçıydı. O maçı da 3-1 kazanmıştık. O sezon şampiyonlukla bitmişti. İnşallah bu sezon da yine sonu şampiyonluk olur. Zor bir periyoda giriyoruz. 8 eksik vardı. Oyuna giren ve çıkan tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum" dedi.