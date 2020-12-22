Galeri Süper Lig Pastore'nin yeni durağını açıkladılar! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Pastore'nin yeni durağını açıkladılar! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika transfer haberi... İtalya Serie A ekibi Roma'dan ocak ayında ayrılması beklenen ve ismi Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Javier Pastore'de flaş gelişmeler yaşanıyor. İspanyol basını, Arjantinli 10 numaranın geleceği hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Pastore'nin yeni durağını açıkladılar! Fenerbahçe ve Galatasaray...

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