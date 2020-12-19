"Terbiyesiz ahlaksız"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dünkü karşılaşmada çileden çıktı. 67. dakikada Martin Linnes'in düşürülmesine faul kararı vermeyen hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na ilk tepki Arda Turan'dan geldi. Kaptan, yaptığı itirazların ardından sarı kart görürken, ardından yedek kulübesinden tepkiler yükseldi. Öğretmenoğlu'na, "Sana yazıklar olsun" diyen Terim, 69'da direkt kırmızı kartla tribüne yollandı. Hakemin kararına uzun süre tepki gösteren tecrübeli hoca, tribüne yöneldiği sırada Öğretmenoğlu'na tepkisini sürdürdü. Aslan'ın hocası, "Sen ancak bekçi olursun. Nasıl hakemsin futbolu bilmiyorsun. Evde ailene anlatırsın, 'Fatih Terim'i attım' diye" ifadelerini kullandı. Fatih Terim'in hakemi hedef alan sözleri, sosyal medyada gecenin en çok konuşulanları arasına girdi. Gelecek hafta Göztepe ile oynanacak maçta kulübede yer alamayacak olan Terim için taraftarlar da gece boyunca destek mesajları yağdırdı.