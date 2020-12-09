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'dan Bardakçı hamlesi!

’un stoperi Bayrakçı, başarılı performansı ile ’in dikkatini çekti. Terim, yönetimden devre arasında Abdülkerim için teklif yapılmasını istedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 23:19 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 02:13
Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı hamlesi!

Cimbom'un teknik patronu 'in son gözdesi Konyasporlu Bardakçı oldu.

Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı hamlesi!

forması ile geride kalan haftalarda 'de başarılı bir performansa imza atan 26 yaşındaki savunma oyuncusu için Terim'in devre arasında girişimde bulunulmasını istediği öne sürüldü.

Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı hamlesi!

MARCAO'NUN ALTERNATİFİ

Takvim'in haberine göre sol stoperde oynayan 'in Marcao'nun alternatifi olarak düşünüldüğü belirtildi.

Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı hamlesi!

Piyasa değeri 600 bin Euro olan başarılı defans oyuncusunun 'la mayıs 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı hamlesi!

Bu sezon forması ile ligde 9 maça çıkan , 2 asist yaptı. Takımının başarısına önemli bir katkı sağladı.

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