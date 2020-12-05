Galatasaray izledi

TFF 1. Lig ekibi Menemen'de Teknik Direktör Cenk Laleci, oyuncusu Murat Elkatmış'ın Galatasaray tarafından izlendiğini söyledi. 19'luk kanat için sezon başında Fenerbahçe ile anlaştıklarını ancak son anda gerçekleşmediğini kaydeden Laleci, "28 Kasım'daki Ümraniye maçında Galatasaray, Murat'ı izlemiş" dedi. Murat bu sezon 6 maça çıktı ve skor üretemedi.

'CEVAP DAHİ VEREMEDİM'

Aslan'ın bu sezonki parlayan yıldızı Taylan Antalyalı, Galatasaray'ın mobil uygulamasında gelen soruları yanıtladı. 25 yaşındaki yıldız, "O duyguyu tarif edemem. Teklifi duyunca cevap bile veremedim. Çok heyecanlandım" dedi. Taylan, Feghouli'nin "Saçlarını neden kesmiyorsun?" sorusuna ise "Bana şu anda yakıştığını düşünüyorum. Kestirmeyi düşünmüyorum" cevabını verdi.