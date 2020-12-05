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1. Lig ekibi Menemen'de , oyuncusu 'ın tarafından izlendiğini söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 22:05 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Galatasaray izledi

1. Lig ekibi Menemen'de , oyuncusu 'ın tarafından izlendiğini söyledi. 19'luk kanat için sezon başında ile anlaştıklarını ancak son anda gerçekleşmediğini kaydeden Laleci, "28 Kasım'daki Ümraniye maçında Galatasaray, Murat'ı izlemiş" dedi. Murat bu sezon 6 maça çıktı ve skor üretemedi.

'CEVAP DAHİ VEREMEDİM'
Aslan'ın bu sezonki parlayan yıldızı Taylan Antalyalı, Galatasaray'ın mobil uygulamasında gelen soruları yanıtladı. 25 yaşındaki yıldız, "O duyguyu tarif edemem. Teklifi duyunca cevap bile veremedim. Çok heyecanlandım" dedi. Taylan, Feghouli'nin "Saçlarını neden kesmiyorsun?" sorusuna ise "Bana şu anda yakıştığını düşünüyorum. Kestirmeyi düşünmüyorum" cevabını verdi.

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