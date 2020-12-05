Adı Galatasaray'la anılan Giroud'dan flaş sözler! "Ocakta..."

Galatasaray'ın gelecek sezon için kadrosunda düşündüğü isimlerden birinin de Fransız golcü Olivier Giroud olduğu iddia edilmişti.

Chelsea forması giyen 34 yaşındaki deneyimli yıldız, kariyeriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla ile oynadıkları maçta 4 gol birden atarak Chelsea tarihine geçen Giroud, kulübün resmi inernet sitesine verdiği röportajda şunları söyledi:

Didier Deschamps'la konuştum. Eğer bana takımda oynamayacaksan, ocak ayında bir karar alman gerekir dedi. Ancak ben Chelsea'de daha fazla süre alacağıma ve takımda kalacağıma neredeyse eminim. İsteğim de bu yönde.

Her şeyin hızla değiştiği futbolda ne olacağını da asla bilemeyiz. Ancak şu an çok mutluyum. Sezon başlangıcından daha fazla oynarsam, Euro 2021 için formda olacağım ve şansım yükselecek.