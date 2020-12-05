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Adı 'la anılan Giroud'dan flaş sözler! "Ocakta..."

Kadrosuna gelecek sezon için takviye çalışmalarına başlayan 'ın, Fransız golcü ile ilgilendiği iddia ediliyordu. Yıldız futbolcu geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 14:02
Adı Galatasaray'la anılan Giroud'dan flaş sözler! "Ocakta..."

'ın gelecek sezon için kadrosunda düşündüğü isimlerden birinin de Fransız golcü olduğu iddia edilmişti.

Adı Galatasaray'la anılan Giroud'dan flaş sözler! "Ocakta..."

Chelsea forması giyen 34 yaşındaki deneyimli yıldız, kariyeriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Adı Galatasaray'la anılan Giroud'dan flaş sözler! "Ocakta..."

Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla ile oynadıkları maçta 4 gol birden atarak Chelsea tarihine geçen Giroud, kulübün resmi inernet sitesine verdiği röportajda şunları söyledi:

Adı Galatasaray'la anılan Giroud'dan flaş sözler! "Ocakta..."

Didier Deschamps'la konuştum. Eğer bana takımda oynamayacaksan, ocak ayında bir karar alman gerekir dedi. Ancak ben Chelsea'de daha fazla süre alacağıma ve takımda kalacağıma neredeyse eminim. İsteğim de bu yönde.

Adı Galatasaray'la anılan Giroud'dan flaş sözler! "Ocakta..."

Her şeyin hızla değiştiği futbolda ne olacağını da asla bilemeyiz. Ancak şu an çok mutluyum. Sezon başlangıcından daha fazla oynarsam, Euro 2021 için formda olacağım ve şansım yükselecek.

Adı Galatasaray'la anılan Giroud'dan flaş sözler! "Ocakta..."

Giroud'nun, Chelsea ile olan sözleşmesi 2021 haziranında sona eriyor.

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