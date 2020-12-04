Haberler Galatasaray Galatasaray'da Taylan Antalyalı müjdesi!

'da müjdesi!

'in 11. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan 'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılıların bugün yapılan idmanında corona virüsü yenen futbolcularda yer aldı. Ayrıca da takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 20:25
Galatasaray'da Taylan Antalyalı müjdesi!

, 'in 11. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılarda takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı müjdesi!

'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas oyunları oynandı.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı müjdesi!

Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı müjdesi!

Antrenmanda , takımla birlikte çalışmalara katıldı. , kaleci antrenörü eşliğinde sahada özel bir antrenman yaptı.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı müjdesi!

Marcelo Saracchi ve , kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı müjdesi!

Corona virüs test sonuçları negatife dönen Okan Kocuk, Younes , ve , ilk kez takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı müjdesi!

İzolasyon süreci yarın tamamlanacak olan Omar Elabdellaoui'nin idman programının ise daha sonra belirleneceğini ifade edildi.

BİZE ULAŞIN