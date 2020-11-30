Haberler Galatasaray Galatasaray Real Madrid’i solladı

’i solladı

son iki haftada yakaladığı istatistiklerle takımlarıyla yarışır hale geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 00:25 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Galatasaray Real Madrid’i solladı

4-0'lık Rizespor galibiyeti sonrasında, "Dünyadaki elit takımların ofansif futbol modelini sahaya yansıtan bir vardı" açıklaması yaptı. Ancak sadece değil geçen hafta 1-1 sona eren maçının istatistikleri de göz önüne alındığı sarı-kırmızılılar, Terim'in ve camianın beklentilerini fazlasıyla karşıladı. 'nın önde gelen takımları ile Galatasaray'ın rakamları:

Son 2 maçta 24 şut ortalaması. Avrupa'nın en iyisi 19 şutla .
Son 2 maçta yüzde 62 topla oynama. Avrupa'nın en iyisi Dortmund yüzde 60.7
Son 2 maçta pas ortalaması 590. 'ten 10 pas az, 'den 4 pas fazla.
Son 2 maçta 18.5 ortalama ile adam geçildi. Avrupa'nın en iyisi (15.3) Fulham.

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