Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında ekranlardan duyulan "Federasyondan aradılar" cümlesi tartışma çıkardı!

Süper Lig'de Galatasaray, son sezonlarda büyük kayıplar verdiği Çaykur Rizespor deplasmanından bu kez 4 gollü bir galibiyetle döndü.
Süper Lig'de Galatasaray, son sezonlarda büyük kayıplar verdiği Çaykur Rizespor deplasmanından bu kez 4 gollü bir galibiyetle döndü.
Daha önce Emre Akbaba ve Fernando Muslera'nın ayağının kırıldığı, Andone'nin ise bağlarının koptuğu Rize deplasmanına tedirgin çıkan sarı-kırmızılı takım 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Galatasaray'da maça, biri 45+2'de penaltıdan olmak üzere attığı 3 golle damga vuran isim Senegalli golcü Mbaye Diagne'ydi...
Bu arada karşılaşmanın 17. dakikasında izleyicilerin dikkatini çeken bir an yaşandı. İşte detaylar...
Sabah'ta yer alan habere göre mücadele oynanırken televizyona 4. hakem bölgesinde mikrofona "Federasyondan aradılar" cümlesi yansıdı. Devamı duyulmayan bu sözler sosyal medyada gündem oldu.