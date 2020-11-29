Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında ekranlardan duyulan "Federasyondan aradılar" cümlesi tartışma çıkardı!

Süper Lig'de Galatasaray, son sezonlarda büyük kayıplar verdiği Çaykur Rizespor deplasmanından bu kez 4 gollü bir galibiyetle döndü.

Daha önce Emre Akbaba ve Fernando Muslera'nın ayağının kırıldığı, Andone'nin ise bağlarının koptuğu Rize deplasmanına tedirgin çıkan sarı-kırmızılı takım 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Galatasaray'da maça, biri 45+2'de penaltıdan olmak üzere attığı 3 golle damga vuran isim Senegalli golcü Mbaye Diagne'ydi...

Bu arada karşılaşmanın 17. dakikasında izleyicilerin dikkatini çeken bir an yaşandı. İşte detaylar...