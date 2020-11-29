Haberler Galatasaray Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında ekranlardan duyulan "Federasyondan aradılar" cümlesi tartışma çıkardı!

- maçında ekranlardan duyulan "Federasyondan aradılar" cümlesi tartışma çıkardı!

'in 10. haftasında 'la deplasmanda karşı karşıya gelen , Senegalli golcüsü Diagne'nin hat-trick yaptığı mücadeleyi 4-0 kazandı. Önemli bir 3 puanı hanesine yazdıran sarı-kırmızılıların bu maçında ekranlardan duyulan ilginç bir cümle tartışma konusu oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 10:17 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 10:25
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında ekranlardan duyulan "Federasyondan aradılar" cümlesi tartışma çıkardı!

'de , son sezonlarda büyük kayıplar verdiği deplasmanından bu kez 4 gollü bir galibiyetle döndü.

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında ekranlardan duyulan "Federasyondan aradılar" cümlesi tartışma çıkardı!

Daha önce Emre Akbaba ve Fernando Muslera'nın ayağının kırıldığı, Andone'nin ise bağlarının koptuğu Rize deplasmanına tedirgin çıkan sarı-kırmızılı takım 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında ekranlardan duyulan "Federasyondan aradılar" cümlesi tartışma çıkardı!

'da maça, biri 45+2'de penaltıdan olmak üzere attığı 3 golle damga vuran isim Senegalli golcü Mbaye Diagne'ydi...

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında ekranlardan duyulan "Federasyondan aradılar" cümlesi tartışma çıkardı!

Bu arada karşılaşmanın 17. dakikasında izleyicilerin dikkatini çeken bir an yaşandı. İşte detaylar...

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında ekranlardan duyulan "Federasyondan aradılar" cümlesi tartışma çıkardı!

Sabah'ta yer alan habere göre mücadele oynanırken televizyona 4. hakem bölgesinde mikrofona "Federasyondan aradılar" cümlesi yansıdı. Devamı duyulmayan bu sözler sosyal medyada gündem oldu.

BİZE ULAŞIN