Galatasaray'dan Yaremchuk hamlesi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in forvet talebinin ardından son birkaç yıl Galatasaray'ın gündemde olan Roman Yaremchuk için bir kez daha harekete geçildi.

Son olarak Luyindama'yı Galatasaray'a getiren Fransız menajer Henrotay'dan 1.91'lik Ukraynalı golcü için bilgi talep edildi.

Gent'in istediği bonservis bedelinin öğrenmesi istendi. Dahaönce sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini açıklayan Yaremchuk'un son fikri soruldu.

Kovid 19'a yakalandığı için sahalardan uzak olan Ukraynalı oyuncunun, Galatasaray'a gelme fikri değişmediyse ve kulübü Gent de, çok uçuk rakamlar talep etmezse devreye girilecek.

Gent'in ilk anda belirleyeceği bonservis bedeline göre pozisyon alınacak.

Gent, Yaremchuk'u 2017 yılında Dinamo Kiev'den 2 milyon euro'ya transfer etmişti. Kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 24 yaşındaki futbolcu, Belçika'da 124 maça çıktı, 46 gol atıp, 13 de asist yaptı.