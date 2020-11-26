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'dan hamlesi!

'da son dakika transfer haberi... Ocak ayı için çalışmalarına devam eden Cimbom, gündemine 'u aldı. Şu anda Belçika'nın Gent takımında forma giyen Ukraynalı santrafor için sarı kırmızılı kulübün yetkilileri bilgi istedi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 01:40 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 07:00
Galatasaray'dan Yaremchuk hamlesi!

Teknik Direktörü Fatih Terim'in forvet talebinin ardından son birkaç yıl Galatasaray'ın gündemde olan Roman için bir kez daha harekete geçildi.

Galatasaray'dan Yaremchuk hamlesi!

Son olarak Luyindama'yı 'a getiren Fransız menajer Henrotay'dan 1.91'lik Ukraynalı golcü için bilgi talep edildi.

Galatasaray'dan Yaremchuk hamlesi!

Gent'in istediği bonservis bedelinin öğrenmesi istendi. Dahaönce sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini açıklayan 'un son fikri soruldu.

Galatasaray'dan Yaremchuk hamlesi!

Kovid 19'a yakalandığı için sahalardan uzak olan Ukraynalı oyuncunun, 'a gelme fikri değişmediyse ve kulübü Gent de, çok uçuk rakamlar talep etmezse devreye girilecek.

Galatasaray'dan Yaremchuk hamlesi!

Gent'in ilk anda belirleyeceği bonservis bedeline göre pozisyon alınacak.

Galatasaray'dan Yaremchuk hamlesi!

Gent, 'u 2017 yılında Dinamo Kiev'den 2 milyon euro'ya transfer etmişti. Kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 24 yaşındaki futbolcu, Belçika'da 124 maça çıktı, 46 gol atıp, 13 de asist yaptı.

Galatasaray'dan Yaremchuk hamlesi!

POZİTİF ÇIKTI
Bu sezona da iyi bir başlangıç yapan Ukraynalı yıldız, 15 maçta 8 gol atıp, 3 de gol pası verdi. Ancak Kovid 19 testi pozitif açıkınca tedavi altına alındı

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