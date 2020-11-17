Muharrem Yılmaz’ı önerecek

Galatasaray'da 3 aday çıkarken liselilerin adayı henüz belirsiz. Çatı aday arayışları devam ederken son olarak Muharrem Yılmaz gündeme geldi. Camianın önde gelen isimlerinden İnan Kıraç'ın Muharrem Yılmaz'ı aday göstermek istediği iddia edildi. Ancak Yılmaz'ın seçime tek başına girmesi ve genel destek olması halinde aday olmayı düşündüğü gelen bilgiler arasında...