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'dan bombası! Kiralık gelecek

Yaz döneminde ezeli rakibi 'nin gerisinde kalan , devre arasında eski gözdesi 'yi kadrosuna katıp bombayı patlatmak istiyor. Sarı-kırmızılılıların, 'da mutsuz olan İsviçreli yıldızı kiralamak için girişimlere başlayacağı kaydedildi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 00:19 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 06:50
Galatasaray'dan Xherdan Shaqiri bombası! Kiralık gelecek

Cimbom'da yeniden Xerdan Shaqiri sesleri yükseliyor. 'in eski gözdesinin devre arasında kiralanması planı gündemde. 'nin 'yı konuk ettiği ve 1-1 biten Uluslar Ligi maçını izleyen Terim, Shaqiri için nabız yoklanmasını istedi.

'da forma şansı bulamayan ancak Avrupa Şampiyonası nedeniyle oynayacağı bir takıma gitmek isteyen 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun G.Saray'ın teklifine 'hayır' demeyeceği düşünülüyor. İsviçreli yıldız önceki yıllarda da Cimbom'un listesine girmişti.

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