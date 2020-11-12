Haberler Galatasaray Galatasaray'da Sivasspor galibiyetinin şifreleri belli oldu!

'da Sivasspor galibiyetinin şifreleri belli oldu!

'ya son dakika haberi... Süper lig'in 8. haftasında Sivasspor'u deviren cimbom milli araya moralli girmişti. Peki, galibiyetin perde arkasında yatan sebepler neler,,* işte detaylar.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 12:08
Galatasaray'da Sivasspor galibiyetinin şifreleri belli oldu!

Erzurum ve Ankaragücü'den sonra Sivas'ı da yenen , zirveye ortak oldu.

Sabah'ın haberine göre, bu dönemde forma rekabetini üst seviyede tutarak 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Sarı-kırmızılı oyuncuların form durumuna göre ilk 11, her hafta değişti.

İşte başarının perde arkası:

1- Sezona Fatih Öztürk'le başlayan Galatasaray'da Alanya yenilgisi üzerine kaleci değişti. Okan Kocuk fırsatı değerlendirdi ve görev yaptığı 3 maçta iyi bir performans sergiledi.

2- Belhanda ve Feghouli yedek kalınca akıllandı. 11'deki yerlerinin garanti olmadığını anlayan Kuzey Afrikalı yıldızlar, Sivas deplasmanında etkili bir futbol ortaya koydu.

3- Sol açıkta yaşanan Arda-Babel çekişmesi de başarıyı getirdi. Babel, Erzurum'da galibiyet golünün asistini yaptı, Ankaragücü maçında tek golü attı. Babel form tutunca, Falcao'nun yokluğunda ileri uca geçti. İlk 11'e dönen Arda da Sivas'ta sahanın yıldızı oldu.

BİZE ULAŞIN