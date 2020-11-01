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'da 'den flaş tepki! 'e kızdı ve...

'ın 'nü 1-0 mağlup ettiği karşılaşmaya ilk 11'de başlayan etkisiz bir performans sergiledi. 56 dakika oyunda kaldığı maçı şut atamayan tamamlayan Senegalli santrfordan flaş bir tepki geldi. Oyundan alınmasına bozulan Diagne, kulübeye uğramadan direkt olarak soyunma odasına gitti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 12:35
Galatasaray'da Mbaye Diagne'den flaş tepki! Fatih Terim'e kızdı ve...

'ın 'nü konuk ettiği maçta cezalı Falcao'nun yokluğunda ileri uçta görev yaptı. Senegalli santrfor, mücadelede tek şut dahi atamazken adeta yokları oynadı.

DİREKT SOYUNMA ODASINA GİTTİ!
Teknik direktör , ceza sahasında etkili olamayan Mbaye Diagne'ye 56 dakika sabredebildi. 29 yaşındaki futbolcuyu 56. dakikada oyundan alan deneyimli çalıştırıcı, yerine 'ı dahil etti. Oyundan çıkmasına bozulan 29. yaşındaki oyuncu, kulübeye uğramadan direkt soyunma odasının yolunu tuttu. Terim Senegalli oyuncu için, "Ondan daha çok beklentim vardı. Sağdan soldan birçok top geldi. Öncelik alması gerekirdi. İnşallah o da kendine dikkat eder, iyi oynar" yorumunu yaptı.


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