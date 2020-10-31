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Geçmiş olsun !

’i 6.8 şiddetle sarsan sonrası açıklama yaptı. Resmi hesaplardan “Geçmiş olsun İzmir” mesajı paylaşıldı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 23:28 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Geçmiş olsun İzmir!
Ege denizinde merkez üssü 'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.8 büyüklüğündeki tüm Türkiye'yi üzdü. İzmir'in haricinde çevre illerde de hissedilen deprem can ve mal kaybına neden olurken spor kulüplerinden de üst üste mesajlar geldi. G.Saray Kulübü, sosyal medya hesaplarından "Geçmiş olsun İzmir" mesajı yayınladı. Feghouli "Sevgili kardeşlerim, Allah'tan sizleri korumasını ve bu zorlu süreçte yardımcısı olmasını diliyorum. Tüm kalbimle bu deprem sebebiyle yas tutan ailelerin yanındayım" dedi. da bir mesaj paylaştı. Diğer futbolcular da kalplerinin İzmir ve Türkiye ile olduğunu belirttiler.
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