İzmir’i 6.8 şiddetle sarsan deprem sonrası Galatasaray açıklama yaptı. Resmi hesaplardan “Geçmiş olsun İzmir” mesajı paylaşıldı
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 23:28Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Ege denizinde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.8 büyüklüğündeki deprem tüm Türkiye'yi üzdü. İzmir'in haricinde çevre illerde de hissedilen deprem can ve mal kaybına neden olurken spor kulüplerinden de üst üste mesajlar geldi. G.Saray Kulübü, sosyal medya hesaplarından "Geçmiş olsun İzmir" mesajı yayınladı. Feghouli "Sevgili kardeşlerim, Allah'tan sizleri korumasını ve bu zorlu süreçte yardımcısı olmasını diliyorum. Tüm kalbimle bu deprem sebebiyle yas tutan ailelerin yanındayım" dedi. Radamel Falcao da bir mesaj paylaştı. Diğer futbolcular da kalplerinin İzmir ve Türkiye ile olduğunu belirttiler.