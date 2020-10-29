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Göster kendini Diagne

deplasmanında süper bir gol atan gördüğü sebebiyle cezalı duruma düşmüştü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 21:45 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Göster kendini Diagne
deplasmanında süper bir gol atan gördüğü sebebiyle cezalı duruma düşmüştü. , Ankaragücü'ne karşı 'yi oynatacak. Oyuncusunu da "Göster kendini. Sen bu ligde 30 gol attın" dedi. Senegalli yıldız da bir hayli hırslı. Takım pazartesi günü izinliyken bile bireysel olarak çalıştı.

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Diagne, bu sezon ligde gol atamadı. maçında 2 defa ağları sarstı.

YUMURTALI KUTLAMA
Mbaye Diagne dün 29 yaşına bastı. İdmanın ardından Senegalli forvetin doğum günü kutlandı. Yumurtalı, unlu kutlama yapıldı.
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