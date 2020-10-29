Göster kendini Diagne

Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 21:45Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 06:50
BBErzurum deplasmanında süper bir gol atan Radamel Falcao gördüğü kırmızı kart sebebiyle cezalı duruma düşmüştü. Fatih Terim, Ankaragücü'ne karşı Mbaye Diagne'yi oynatacak. Oyuncusunu da "Göster kendini. Sen bu ligde 30 gol attın" dedi. Senegalli yıldız da bir hayli hırslı. Takım pazartesi günü izinliyken bile bireysel olarak çalıştı.
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Diagne, bu sezon ligde gol atamadı. Neftçi Bakü maçında 2 defa ağları sarstı.
YUMURTALI KUTLAMA
Mbaye Diagne dün 29 yaşına bastı. İdmanın ardından Senegalli forvetin doğum günü kutlandı. Yumurtalı, unlu kutlama yapıldı.