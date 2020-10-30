Haberler Galatasaray Ryan Babel sürprizi

sürprizi

Ankaragücü karşısında kadroda değişiklikler yapmaya hazırlanan tecrübeli hoca, son haftalarda formunu yükselten Hollandalı yıldıza, ileri uçta şans vermeyi planlıyor. Ayrıca Feghouli ve Etebo da ilk 11’e dahil edilecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 22:15 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 06:50
Ryan Babel sürprizi

'da yönetim ile teknik heyet arasındaki kriz sona erdi, herkes sahaya konsantre oldu. BB maçından galibiyetle ayrılan ve yeni bir sayfa açan sarı-kırmızılı ekipte, hedef Ankaragücü... Cimbom, Cumartesi akşamı Başkent ekibini ağırlayacak. Teknik direktör , Ankaragücü maçına hazırlanırken kadroda sürprizlere hazırlanıyor. Bunlardan en önemlisi forvet... cezası nedeniyle bu hafta yok ve onun yerine ilk akla gelen Mbaye Diagne... Ancak Senegalli golcü henüz ritmini yakalayamadı.

BİR İHTİMAL DAHA VAR
Fatih Terim bu nedenle Falcao'nun yerine Diagne'yi değil de 'i düşünüyor. Hollandalı futbolcu, Alanya ve Erzurum karşısında ortaya koyduğu istekli futbolla öne çıktı. Diagne gibi henüz ligde golü yok ama ve geçen hafta Erzurum maçında bir asiste imza attı. İkinci alternatif ise Diagne ile Babel'in birlikte forma giymesi... Bu formül için Diagne'nin idmanlarda ortaya koyacağı performans belirleyici olacak. Terim, 'nın yerine cezası biten Etebo'yu oynatacak. Erzurumspor maçında forma giyen Taylan ve Ömer'den vazgeçmeyecek.

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Ryan Babel geçen sezon çıktığı 15 maçta 5 gole imza atmıştı. Bu sezon ise henüz golle tanışamadı ancak 2 asisti bulunuyor.

Terim, performanslarını yeterli bulmadığı Diagne'nin yanı sıra , , Emre Akbaba'yı ilk 11'de düşünmüyor. Babel tek forvet çıkarsa solda Emre Kılınç, sağda Feghouli görev yapacak.

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