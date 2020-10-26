Haberler Galatasaray Galatasaray'dan açıklama: Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir

'dan açıklama: bizim

Stadyumu'nda gerçekleştirilen toplantının ardından 'dan paylaşım geldi. Sarı-kırmızılılar resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " " ifadeleri kullanıldı. Taraftarlar paylaşımı beğeni yağmurunu tuttu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 18:01
Galatasaray'dan açıklama: Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir

Çalkantılı bir dönem geçiren 'da kritik toplantının ardından sular duruldu.

Stadyumu'nda Galatasaray yöneticileri ve bir araya geldi.

Toplantının ardından hem Fatih Terim hem de Galatasaray'dan açıklama geldi.

Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından da tecrübeli teknik direktör ile ilgili paylaşım yaptı.

Galatasaray yaptığı paylaşımda, "FAtih Terim bizim " ifadelerini kullandı.

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