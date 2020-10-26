Galatasaray'dan açıklama: Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir

Çalkantılı bir dönem geçiren Galatasaray'da kritik toplantının ardından sular duruldu.

türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray yöneticileri ve teknik direktör Fatih Terim bir araya geldi.

Toplantının ardından hem Fatih Terim hem de Galatasaray'dan açıklama geldi.

Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından da tecrübeli teknik direktör ile ilgili paylaşım yaptı.

Galatasaray yaptığı paylaşımda, "FAtih Terim bizim kırmızı çizgimizdir" ifadelerini kullandı.

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