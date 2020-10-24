Galatasaray'ı resmen açıkladı! Hazar Mutlu...

Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Kazak forvet Hazar Mutlu, sports.kz'ye açıklamalarda bulundu.

Şu anda Akyazıspor'da forma giyen 21 yaşındaki 1.91'lik forvet oyuncusu, sarı kırmzılılara transferine ilişkin şu sözleri sarf etti;





"Galatasaray gerçekten büyük bir kulüp. Burada oynamak her genç futbolcunun hayalidir. Galatasaray'ın hazırlık maçlarında yer aldım. Aslında her şey çok iyi gidiyordu ama aile büyüklerimde sağlık problemleri oldu ve tedavi süreçlerini sağlamak gerekiyordu. Evime daha yakın olmak ve onlara bakabilmek için Bolu'ya dönüp takımımla olmak zorunda kaldım.





Transfer yönündeki çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'den benimle ilgilenen kulüpler var. Menajerim de kendisine tavsiye edilen kulüplerle görüşmelerine devam ediyor. İnanıyorum ki kısa sürede bu iş meyvesini verecek."



