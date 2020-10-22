Diagne açılamadı!

5 haftası geride kalan ligde Falcao 4 gol atarken bunların 3'ünün penaltıdan gelmesi nedeniyle bu performansı yeterli bulunmadı. Ayrıca yeniden takıma katılan Mbaye Diagne ise henüz golle tanışamadı. Diğer 2 gol ise Emre Kılınç ve Belhanda'dan geldi.