Haberler Galatasaray Diagne açılamadı!

açılamadı!

5 haftası geride kalan ligde 4 gol atarken bunların 3'ünün penaltıdan gelmesi nedeniyle bu performansı yeterli bulunmadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 23:12 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Diagne açılamadı!

5 haftası geride kalan ligde 4 gol atarken bunların 3'ünün penaltıdan gelmesi nedeniyle bu performansı yeterli bulunmadı. Ayrıca yeniden takıma katılan Mbaye ise henüz golle tanışamadı. Diğer 2 gol ise Emre Kılınç ve 'dan geldi.

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