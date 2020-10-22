5 haftası geride kalan ligde Falcao 4 gol atarken bunların 3'ünün penaltıdan gelmesi nedeniyle bu performansı yeterli bulunmadı. Ayrıca yeniden takıma katılan Mbaye Diagne ise henüz golle tanışamadı. Diğer 2 gol ise Emre Kılınç ve Belhanda'dan geldi.
Diagne açılamadı!
5 haftası geride kalan ligde Falcao 4 gol atarken bunların 3'ünün penaltıdan gelmesi nedeniyle bu performansı yeterli bulunmadı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 23:12 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 06:50