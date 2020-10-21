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Galatasaray'da karar! Muslera'nın yokluğunda Fatih Öztürk de olmayınca...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın yaşadığı ağır sakatlık sonrası kaleye Okan Koçuk geçmiş ancak genç eldiven isteneni verememişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından sezon başında Kasımpaşalı Fatih Öztürk transfer edilmiş ama sezona iyi başlayan Fatih, sonrasında performans düşüklüğü yapmıştı. Galatasaray, kaleci konusunda yeniden adım atacak o isme yönelecek. İşte detaylar...

Galatasaray'da karar! Muslera'nın yokluğunda Fatih Öztürk de olmayınca...

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