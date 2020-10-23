Gözler Timsah’ta

Geleceğe yatırım yapmak isteyen Galatasaray, devre arasında Bursaspor'un kapısını çalacak. Sarı-kırmızılılar, Timsah'ın 20 yaşındaki iki yıldız adayı için teklif yapacak. A takımda forma giyen 21 Haziran 2000 doğumlu sağ bek İsmail Çokçalış ile 8 Aralık 1999 doğumlu sağ açık Burak Kapacak listeye girdi. 1.75 boyundaki İsmail, bu sezon 5 maçta forma giyerken 1 gol attı. Ümit Milli Takım'da da oynayan 1.80'lik Burak ise 5 maçta 2 gol, 2 asistle ön plana çıktı.