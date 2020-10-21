Haberler Galatasaray Nice’e takıldı

Nice’e takıldı

'yi tekrar kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan ancak başarılı olamayan 'ın, "Nice" engeline takıldığı ortaya çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 20:31 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Nice’e takıldı

Jean Michael Seri'yi tekrar kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan ancak başarılı olamayan 'ın, "Nice" engeline takıldığı ortaya çıktı. France Football'ın haberine göre, Seri'nin eski takımı Nice, 29 yaşındaki oyuncuyu takıma geri döndürmek için temasa geçti ve Fulham da Galatasaray'a gidişine onay vermedi. Ancak Nice Adelaide'yi tercih edince kimse amacına ulaşamadı.

ADINI VERMİŞTİ

Galatasaray , transfer döneminin son bölümünde "Michael Seri gibi regista orta saha oyuncumuz yok" diyerek, orta sahanın savunmaya yönelik bölgesinde oyun kurucu olarak görev yapacak futbolcu istediğinin mesajını vermişti.

BİZE ULAŞIN