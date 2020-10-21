Nice’e takıldı

Jean Michael Seri'yi tekrar kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan ancak başarılı olamayan Galatasaray'ın, "Nice" engeline takıldığı ortaya çıktı. France Football'ın haberine göre, Seri'nin eski takımı Nice, 29 yaşındaki oyuncuyu takıma geri döndürmek için temasa geçti ve Fulham da Galatasaray'a gidişine onay vermedi. Ancak Nice Adelaide'yi tercih edince kimse amacına ulaşamadı.

ADINI VERMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer döneminin son bölümünde "Michael Seri gibi regista orta saha oyuncumuz yok" diyerek, orta sahanın savunmaya yönelik bölgesinde oyun kurucu olarak görev yapacak futbolcu istediğinin mesajını vermişti.