Haberler Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a sıcak mesaj! Transfer...

'ndan 'a sıcak mesaj! ...

Milan ve A Milli Takım'ın yıldız orta sahası , 'a olası bir transferiyle ilgili, "Zaman ileride ne gösterir, bilmiyorum. Galatasaray taraftarına selamlarımı gönderiyorum." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 20:20 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a sıcak mesaj! Transfer...

Milan forması giyen ve maçında 1 gol ve 1 asist ile oynayarak beğeni toplayan , taraftarına mesaj gönderdi.

Beyaz TV'ye konuşan Hakan, Stadyumu'nda oynanan maçta gol attığı için sevinçli olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili bir soru üzerine de yıldız futbolcu, "Zaman ileride ne gösterir, bilmiyorum. Galatasaray taraftarına selamlarımı gönderiyorum. hocama da başarılar diliyorum. İnşallah Galatasaray şampiyon olur" ifadesini kullandı.

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