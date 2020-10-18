Cimbom'un eski hocası Roberto Mancini, Wesley Sneijder'in gönderilmesiyle ilgili yıllar sonra çarpıcı bir açıklama yaptı. Roberto Mancini "Sneijder'i Galatasaray'dan gönderen adamın futbol zekası yoktur" ifadelerini kullandı. Hollandalı yıldızla yollar İgor Tudor döneminde ayrılmıştı.
Mancini’den ağır salvo
Cimbom'un eski hocası Roberto Mancini, Wesley Sneijder'in gönderilmesiyle ilgili yıllar sonra çarpıcı bir açıklama yaptı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 23:31 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 06:50