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Mancini’den ağır salvo

Cimbom'un eski hocası , 'in gönderilmesiyle ilgili yıllar sonra çarpıcı bir açıklama yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 23:31 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 06:50
Mancini’den ağır salvo

Cimbom'un eski hocası , 'in gönderilmesiyle ilgili yıllar sonra çarpıcı bir açıklama yaptı. Roberto Mancini "Sneijder'i 'dan gönderen adamın futbol zekası yoktur" ifadelerini kullandı. Hollandalı yıldızla yollar İgor döneminde ayrılmıştı.

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