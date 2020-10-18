Albüm çıkaracak

Kariyeriyle ilgili CNN Sport'a açıklamalarda bulunan Ryan Babel, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra İngiltere Premier Lig'de oynamayı amaçladığını söyledi. Ayrıca bir rap albümü üzerinde çalıştığını kaydeden Hollandalı futbolcu, "Futbol kariyerimi ve yıllar içinde olanları yansıttığım bir rap albümü çıkaracağım. Şu anda bununla ilgileniyorum" diye konuştu.