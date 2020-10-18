Haberler Galatasaray Albüm çıkaracak

Albüm çıkaracak

Kariyeriyle ilgili Sport'a açıklamalarda bulunan , 'dan ayrıldıktan sonra 'de oynamayı amaçladığını söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 23:10 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 06:50
Albüm çıkaracak

Kariyeriyle ilgili Sport'a açıklamalarda bulunan , 'dan ayrıldıktan sonra 'de oynamayı amaçladığını söyledi. Ayrıca bir rap albümü üzerinde çalıştığını kaydeden Hollandalı futbolcu, " kariyerimi ve yıllar içinde olanları yansıttığım bir rap albümü çıkaracağım. Şu anda bununla ilgileniyorum" diye konuştu.

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