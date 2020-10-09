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'a 'dan kötü haber! devreye girdi

Milan'ın sözleşmesi 2021'de sona erecek olan 'na henüz yeni bir teklif yapmaması dedikodularını da beraberinde getirdi. Süper Lig ekiplerinden 'ın da gündeminde olan yıldız futbolcu için Milan'ın ezeli rakibi 'un, girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 15:58 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 16:55
Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu'dan kötü haber! Juventus devreye girdi

Milan'da forma giyen milli yıldız 'na sürpriz bir takım talip oldu. Milan'ın kaleci Gianluigi Donnarumma ile birlikte sözleşmesi 2021 yılında bitecek Hakan Çalhanoğlu'na yeni bir teklif yapmamış olması iki yıldızın da takımdan ayrılma ihtimalini gündeme getirdi.

Milan'ın Sportif Direktörü ve efsane ismi Paolo Maldini'nin önümüzdeki günlerde iki isimle yeniden görüşme yapmak için bir araya geleceği vurgulanırken İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı.

EZELİ RAKİP DEVREYE GİRDİ!
Corriere della Sera'nın haberine göre Milan'ın ezeli rakibi , kulübüyle sözleşme yenilemeyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu için nabız yokladı. Torino ekibi, Milan'ın Çalhanoğlu'nu ikna edememesi durumunda milli yıldızla görüşmesi gerçekleştirecek.

Ayrıca Hakan Çalhanoğlu'na yine 'dan ve 'dan 'in de talip olduğu iddia edildi.




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