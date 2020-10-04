Son dakika: Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan flaş corona virüsü itirafı!

Galatasaraylı yıldız Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, Güney Amerika basınına flaş açıklamalarda bulundu.

Henüz yeni doğum yapan Taron, hamilelik sürecinde corona virüsüne yakalandığını zannedip çok korktuğunu söyledi.

İşte Taron'un açıklamalarından satır başları:

"Oğlumun doğumu yaklaşırken baş dönmesi ve titreme gibi bazı şikayetlerim oldu. Bunu doktora anlatınca, 'Corona olabilirsin. Maske tak ve Falcao'dan uzaklaş. Yoksa maça çıkamaz (Neftçi Bakü maçı öncesi)' dedi.

"PANİK HALİNDEYDİM"

Tam anlamıyla panik halindeydim. Doğum tarihi yaklaşmıştı. Oğlum için korkuyordum ve eşimden uzak durmak zorundaydım. Ama daha sonra Türkiye'de bana test yapıldı ve corona olmadığım belgelendi. Çok şükür ki oğlum sağlıkla dünyaya geldi.

Şu anda bu yaşananlara gülüyorum ama o anda çok sinirliydim. Hastaneye gittiğimde doğuma alınacağımı bilmiyordum. Bebek valizim bile yoktu. Oğlum bize sürpriz yapmak istedi ve erken doğdu."