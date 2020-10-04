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Son dakika: Falcao'nun eşi 'dan flaş corona virüsü itirafı!

Galatasaraylı yıldız Falcao'nun eşi , basınına yaptığı açıklamada corona virüsü korkusu ve doğum sürecinde yaşadıklarını anlattı. Taron, hamilelik döneminde yaşadığı baş dönmesi ve titreme şikayetleri nedeniyle çok korktuğunu söyledi. İşte o sözler... | Son dakika haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 11:34
Son dakika: Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan flaş corona virüsü itirafı!

Galatasaraylı yıldız 'nun eşi , basınına flaş açıklamalarda bulundu.

Henüz yeni doğum yapan Taron, hamilelik sürecinde corona virüsüne yakalandığını zannedip çok korktuğunu söyledi.

İşte Taron'un açıklamalarından satır başları:

"Oğlumun doğumu yaklaşırken baş dönmesi ve titreme gibi bazı şikayetlerim oldu. Bunu doktora anlatınca, 'Corona olabilirsin. Maske tak ve Falcao'dan uzaklaş. Yoksa maça çıkamaz ( maçı öncesi)' dedi.

"PANİK HALİNDEYDİM"
Tam anlamıyla panik halindeydim. Doğum tarihi yaklaşmıştı. Oğlum için korkuyordum ve eşimden uzak durmak zorundaydım. Ama daha sonra 'de bana test yapıldı ve corona olmadığım belgelendi. Çok şükür ki oğlum sağlıkla dünyaya geldi.

Şu anda bu yaşananlara gülüyorum ama o anda çok sinirliydim. Hastaneye gittiğimde doğuma alınacağımı bilmiyordum. Bebek valizim bile yoktu. Oğlum bize sürpriz yapmak istedi ve erken doğdu."

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