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ile 'dan 'de 33. randevu!

ile , 4. hafta mücadelesinde Stadyumu'nda 4 Ekim Cumartesi günü 33. kez karşı karşıya gelecek. | Son dakika haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 10:08
Galatasaray ile Kasımpaşa'dan Süper Lig'de 33. randevu!

ile , 'de yarın 33. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan 32 lig maçından 21'ini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi.

Galatasaray'ın 66 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi.

Süper Lig'de geçen sezon oynanan karşılaşmalarda Galatasaray, rakibini 1-0 ve 3-0'lık sonuçlarla mağlup etti.

KASIMPAŞA'DAKİ MAÇLAR

İki ekip, yarınki maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep 'nda daha önce 10 kez karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray'ı sadece 2 kez yenebildi. Galatasaray, Kasımpaşa Stadı'nda 6 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı.

Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 12 gole, sarı-kırmızılılar 23 golle yanıt verdi.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.

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