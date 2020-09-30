Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray'ın Glasgow Rangers maçı kadrosu belli oldu!

dakika: 'ın maçı kadrosu belli oldu!

dakika haberi: play-off turunda perşembe günü deplasmanda İskoçya'nın takımı ile karşılaşacak 'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda hasta olan Arda Turan ile sakatlığı bulunan Marcelo Saracchi, İskoçya kafilesinde yer almadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 09:33 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 09:43
Son dakika: Galatasaray'ın Glasgow Rangers maçı kadrosu belli oldu!

play-off turunda perşembe günü deplasmanda İskoçya'nın takımı ile karşılaşacak 'ın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden paylaşılan kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

ARDA VE SARACCHI YOK

Galatasaray'ın Glasgow Rangers ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunda Arda Turan ve MArcelo Saracchi yer almadı. Arda Turan, hastalığı nedeniyle İskoçya'ya götürülmezken, Uruguaylı sol bek Saracchi de sakatlığı sebebiyle zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

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