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Son dakika: kafilesi İskoçya'da

Son dakika haberi: play-off turunda 1 Ekim Perşembe akşamı ile karşılaşacak olan , İskoçya'ya gitti. Sarı-kırmızılıları taşıyan TSİ 15.00 sularında Glasgow'a iniş yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 15:25
Son dakika: Galatasaray kafilesi İskoçya'da

play-off turunda 1 Ekim Perşembe akşamı ile karşılaşacak olan , İskoçya'ya gitti. Sarı-kırmızılıları taşıyan TSİ 15.00 sularında Glasgow'a iniş yaptı.

Sarı kırmızılı takım, karşılaşma öncesi son antrenmanını bugün TSİ 20.30'da mücadelenin oynanacağı Ibrox Stadyumu'nda ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak gerçekleştirecek.

ARDA TURAN KAFİLEDE YER ALMADI

Takım kaptanı , gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Rangers maçı kadrosunda yer almadı. Ayrıca uzun süreli sakatlığı bulunan , Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi de İskoçya'ya götürülmedi.

Sarı kırmızılı takımın Rangers maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, , , Younes , Peter Etebo, Martin Linnes, , , Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, .

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