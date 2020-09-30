Haberler Galatasaray Ivanov Cimbom’a doğru

Ivanov Cimbom’a doğru

, sezonunun bitimine bir hafta kala takviye çalışmalarını sürdürürken basınından, iddiası geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 21:57 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Ivanov Cimbom’a doğru
, sezonunun bitimine bir hafta kala takviye çalışmalarını sürdürürken basınından, iddiası geldi. Haberde, Galatasaray'ın uzun süredir izlediği 21 yaşındaki kanat oyuncusunun transferinde sona geldiği ifade edildi. Sarı-kırmızılıların, 'ya 700 bin euro bonservis teklif ettiği ve anlaşmanın yakın olduğu belirtildi. Stanislav İvanov, Galatasaray scout ekibi tarafından Terim'e önerilmişti.

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Her iki kanatta da forma giyebilen Ivanov, geçtiğimiz sezon Bulgaristan 1. Ligi'nde 25 maçta 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
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