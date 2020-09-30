Ivanov Cimbom’a doğru

Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 21:57Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Galatasaray, transfer sezonunun bitimine bir hafta kala takviye çalışmalarını sürdürürken Bulgaristan basınından, Stanislav Ivanov iddiası geldi. Haberde, Galatasaray'ın uzun süredir izlediği 21 yaşındaki kanat oyuncusunun transferinde sona geldiği ifade edildi. Sarı-kırmızılıların, Levski Sofya'ya 700 bin euro bonservis teklif ettiği ve anlaşmanın yakın olduğu belirtildi. Stanislav İvanov, Galatasaray scout ekibi tarafından Terim'e önerilmişti.
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Her iki kanatta da forma giyebilen Ivanov, geçtiğimiz sezon Bulgaristan 1. Ligi'nde 25 maçta 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.