Galatasaray'ın da ilgilendiği Rajda Nainggolan Cagliari'yle anlaştı

Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Inter'in Belçikalı oyuncusu Radja Nainggolan'ın yeni adresi belli oldu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre 32 yaşındaki orta saha, eski takımı Cagliari'ye transfer oluyor.

Inter ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nainggolan için Cagliari'nin 12 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi. Bununla birlikte Cagliari'nin iki genç oyuncusunu da bu transfer karşılığında Milano ekibine göndereceği kaydedildi.

Daha önce de Cagliari forması giyen Nainggolan, yeni takımıyla 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.



