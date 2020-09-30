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'ın da ilgilendiği Rajda Nainggolan Cagliari'yle anlaştı

Bir süre önce 'ın gündemine aldığı Belçikalı futbolcu 'ın, 12 milyon Euro bedelle Cagliari'ye transfer olacağı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler) | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 13:59
Galatasaray'ın da ilgilendiği Rajda Nainggolan Cagliari'yle anlaştı

'ın listesinde yer aldığı iddia edilen Inter'in Belçikalı oyuncusu 'ın yeni adresi belli oldu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre 32 yaşındaki orta saha, eski takımı Cagliari'ye transfer oluyor.

Inter ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nainggolan için Cagliari'nin 12 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi. Bununla birlikte Cagliari'nin iki genç oyuncusunu da bu transfer karşılığında Milano ekibine göndereceği kaydedildi.

Daha önce de Cagliari forması giyen Nainggolan, yeni takımıyla 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.


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