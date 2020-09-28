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iki devlet

taraftarları ’a destek verdi. Sarı-kırmızılı ekip “Tek millek iki devlet, kardeşlerimizin yanındayız” pankartı astı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 23:22 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Tek millet iki devlet

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan derbide taraftarlar yer almazken, tribünlere pankartlar asıldı. ile savaşan 'a destek geldi. Pankartta, " İki Devlet. Kardeşlerimizin Yanınızdayız" cümlelerine Azeri bayrağına yer verildi.

taraftar grubu ultrAslan'ın kurucularından olan ve 27 Eylül 2008 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden de unutulmadı. "Ne Sen Bizi Unuttun Ne De Biz Seni, Yaşıyoruz Alpaslan Dikmen'i Aldığımız Nefes Gibi" pankartı asıldı.

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