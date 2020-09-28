Tek millet iki devlet

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan derbide taraftarlar yer almazken, tribünlere pankartlar asıldı. Ermenistan ile savaşan Azerbaycan'a destek geldi. Pankartta, "Tek Millet İki Devlet. Kardeşlerimizin Yanınızdayız" cümlelerine Azeri bayrağına yer verildi.



Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın kurucularından olan ve 27 Eylül 2008 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden Alpaslan Dikmen de unutulmadı. "Ne Sen Bizi Unuttun Ne De Biz Seni, Yaşıyoruz Alpaslan Dikmen'i Aldığımız Nefes Gibi" pankartı asıldı.