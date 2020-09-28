Son dakika: Galatasaray ceza alacak mı? Fenerbahçe derbisinde...

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 0-0 eşitlikle sona erdi. Corona virüsü salgını önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanan müsabakada ilginç bir an yaşandı. Henüz maçın başında stat dışından atılan paraşütlü bir meşale, Türk Telekom Stadı'nın zeminine düştü. Maçın hakemi Ali Palabıyık meşalenin oyun alanını dışına alınmasının ardından mücadeleyi devam ettirdi. Peki bu olay sebebiyle Galatasaray ceza alacak mı? İşte detaylar...



FENERBAHÇE BENZER DURUMDA CEZA ALMIŞTI!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 21 Şubat 2013 tarihinde BATE Borisov ile Saracoğlu'nda cezası nedeniyle seyircisiz oynadığı maç stat dışından paraşütle atılan meşaleler yüzünden bir dakika durdurulmuştu. Bunun üzerine UEFA sarı-lacivertli takımı 1 yıl Avrupa'dan men etmiş ancak cezayı 2 yıl ertelemişti. UEFA ayrıca 1 maç daha seyircisiz oynama ve 80 bin euro para cezası kesmişti.

TFF TALİMATNAMESİ NE DİYOR?

Disiplin Talimatı'nın 6. maddesinde, "Ev sahibi kulüp, müsabakanın oynanacağı stadın ve çevresinin düzenini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür" maddesi gereği sarı-kırmızılılar bu durumdan sorumlu tutulacak. Temsilci raporlarını göz önüne alacak olan disiplin müfettişleri, Galatasaray'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edecek.







