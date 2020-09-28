Luyindama ve Marcao rakiplere geçit vermiyor! Müthiş istatistik...

Galatasaray savunmasının vazgeçilmez ikilisi Luyindama ve Marcao, Fenerbahçe derbisinde de iş başındaydı. Sergiledikleri performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren süper ikili, pazar günkü karşılaşmada da görevlerini eksiksiz yerine getirdi.

Yaptıkları kritik müdahalelerle öne çıkan Cimbom'un 'savunma bakanları' Fenerbahçe'nin hücum silahlarına göz açtırmadı.

5 MAÇTA SADECE 2 GOL!

Sarı-kırmızılılar, savunmanın göbeğinde görev yapan Marcao ve Luyindama'nın bu sezon birlikte forma giydiği 5 karşılaşmada yalnızca kalesinde 2 gol gördü.

Ligde Gaziantep'ten, Avrupa'da da Neftçi Bakü'den 1 gol yiyen Galatasaray; Başakşehir, Fenerbahçe ve Hajduk Split maçlarında rakibe gol sevinci yaşatmadı.