Haberler Galatasaray Luyindama ve Marcao rakiplere geçit vermiyor! Müthiş istatistik...

ve rakiplere geçit vermiyor! Müthiş istatistik...

'ın savunmadaki sigortaları ve , derbisinde de hatasız oynadı. Sarı-lacivertli hücumculara göz açtırmayan süper ikili, Cimbom'un savunma başarısında büyük pay sahibi oldu. Galatasaray, Luyindama ve Marcao'nun bu sezon birlikte forma giydiği 5 resmi maçta sadece 2 gol yedi. | Son dakika Galatasaray haberleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 11:31
Luyindama ve Marcao rakiplere geçit vermiyor! Müthiş istatistik...

savunmasının vazgeçilmez ikilisi ve , derbisinde de iş başındaydı. Sergiledikleri performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren süper ikili, pazar günkü karşılaşmada da görevlerini eksiksiz yerine getirdi.

Yaptıkları kritik müdahalelerle öne çıkan Cimbom'un 'savunma bakanları' Fenerbahçe'nin hücum silahlarına göz açtırmadı.

5 MAÇTA SADECE 2 GOL!
Sarı-kırmızılılar, savunmanın göbeğinde görev yapan Marcao ve Luyindama'nın bu sezon birlikte forma giydiği 5 karşılaşmada yalnızca kalesinde 2 gol gördü.

Ligde 'ten, Avrupa'da da 'den 1 gol yiyen Galatasaray; , Fenerbahçe ve maçlarında rakibe gol sevinci yaşatmadı.

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